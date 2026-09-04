An Bushaltestelle

Cosplay mit Schwert geht nach hinten los – Polizei alarmiert

Ein 18-Jähriger sorgt mit einem Schwert an der Bushaltestelle für einen Polizeieinsatz. Was steckt wirklich hinter seinem ungewöhnlichen Auftritt?

Die Polizei hat den jungen Mann mit aufs Revier genommen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei hat den jungen Mann mit aufs Revier genommen. (Symbolbild)

Lahr (dpa/lsw) - Ein 18-Jähriger soll an einer Bushaltestelle in Lahr (Ortenaukreis) mit einem Schwert hantiert haben. Die Klinge habe er sich unter anderem selbst an den Hals gehalten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Als Polizisten hinzukamen, gab er an, das Schwert im Rahmen einer Cosplay-Sammlung bestellt zu haben. Er habe das Schwert aus Neugier aus der Verpackung genommen.

Zu bedrohlichen Handlungen gegenüber Passanten sei es nicht gekommen. Ob der Mann auch Cosplay-typisch gekleidet war, blieb unklar. Auch war nicht klar, ob das Schwert scharf war. Der junge Mann kam am Donnerstag mit auf die Polizeiwache – das Schwert sei sichergestellt worden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Cosplay bezeichnet das originalgetreue Verkleiden als Figur aus Film, Comic, Anime oder Videospiel – inklusive Kostüm, Maske und Requisiten. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern «costume» (Kostüm) und «play» (Spiel/Rollenspiel) zusammen.

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