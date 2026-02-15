Cottbus-Trainer Wollitz bringt Mannheims Zuber zu Fall

Cottbus (dpa/lsw) - Trainer Claus-Dieter Wollitz von Energie Cottbus hat Waldhof Mannheims Sportlichen Leiter Gerhard Zuber zu Fall gebracht. Kurz nach dem Schlusspfiff des 1:1 in der 3. Fußball-Liga war ein Streit entbrannt, ob der letzte Schuss von Cottbus-Profi Tolcay Cigerci die Torlinie überschritten hatte oder nicht. Schiedsrichter Ben Henry Uhrig entschied nicht auf Tor, die Partie endete mit dem Unentschieden, ein kurzer Tumult entstand.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Abpfiff kamen sich nicht nur einige Spieler beider Mannschaften sehr nahe, sondern auch die Funktionäre. Wollitz trat dabei Zuber aus Versehen auf den Fuß, der daraufhin nach hinten fiel. Die Situation beruhigte sich schnell.

Wollitz, der gern einen Siegtreffer seiner Mannschaft gesehen hätte, nahm nach dem Schlusspfiff die Schiedsrichter in Schutz und hielt ein Plädoyer für die Unparteiischen. Durch den Videobeweis in den beiden obersten Klassen seien die Referees verunsichert, sagte der Trainer bei MagentaSport. Diese Verunsicherung sei auch in der 3. Liga zu spüren, in der aber kein VAR zu Rate gezogen werde.

Ba trifft sehenswert für Waldhof

Waldhof verdiente sich dank eines Sonntagsschusses von Sanoussy Ba beim Drittliga-Tabellenführer einen Punkt. Die Leihgabe von Eintracht Braunschweig egalisierte vor etwas mehr als 10.000 Zuschauern in der 64. Minute mit einem Treffer aus mehr als 30 Metern (64.) die Führung der Lausitzer durch Henry Rorig (10.). Kurz vor Spielende erhielt Janne Sietan wegen wiederholtem Foulspiels die Gelb-Rote-Karte (90.+1).

Vor allem im ersten Durchgang war die Partie auf gehobenem Drittliga-Niveau mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Der Waldhof hatte dabei Pech, dass Stürmer Felix Lohkemper zweimal aufgrund von Abseitsstellungen zurückgepfiffen wurde – die Fernsehbilder deuteten jeweils auf gleiche Höhe hin. Die Pausenführung für Energie ging aber durchaus in Ordnung.