3. Liga Waldhof ohne Chance gegen Cottbus Mannheim hat gegen Cottbus verloren. Lag es an einem frühen Platzverweis? 14.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Uwe Anspach/dpa Der SV Waldhof empfing am Sonntag Energie Cottbus. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel 3. Fußball-Liga Okpala reagiert in Ulm am schnellsten: Waldhof klettert Zweites Liga-Spiel unter Luc Holtz, zweiter Sieg für den Waldhof. Im baden-württembergischen Landesduell beim SSV Ulm holen die Mannheimer einen Auswärtssieg. 31.08.2025 3. Fußball-Liga Erster Saisonsieg für Waldhof: 2:0 gegen Viktoria Köln Der neue Trainer darf sich über einen erfolgreichen Liga-Einstand in Mannheim freuen. Vor dem Spiel gibt es noch eine weitere Nachricht. 24.08.2025 3. Fußball-Liga Waldhof Mannheim holt Luxemburgs Nationaltrainer Holtz 15 Jahre lang trainiert Luc Holtz die Fußball-Nationalmannschaft seines Heimatlands Luxemburg. Nun wechselt er zum Drittligisten SV Waldhof Mannheim. 12.08.2025 Nachfolge von Glawogger steht fest SV Waldhof Mannheim verpflichtet Luc Holtz als neuen Cheftrainer Ein Tag nach der Entlassung von Dominik Glawogger stellt der SV Waldhof Mannheim seinen neuen Cheftrainer vor. 12.08.2025 Saisonplanung Waldhof Mannheim verpflichtet Iwe Waldhof Mannheim wird auf der Suche nach dem nächsten Neuzugang beim SV Sandhausen fündig. 20.06.2025