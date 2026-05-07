Rettungseinsatz

Crash auf der B417 – Autofahrer schwer verletzt

Zwei Autos krachen frontal zusammen, eins überschlägt sich. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die Straße ist gesperrt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren bei dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren bei dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall auf der B417 in Wiesbaden ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr gegeneinander. Eines der Fahrzeuge habe sich dabei überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. 

Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkw musste verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto überschlägt sich nach Crash – Fahrer schwer verletzt
Frontalzusammenstoß

Auto überschlägt sich nach Crash – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug kollidiert mit einem entgegenkommenden Wagen, überschlägt sich - und bleibt im Wald liegen.

27.04.2026

Treppenhaus stürzt bei Rettungseinsatz ein - Sechs Verletzte
Notfälle

Treppenhaus stürzt bei Rettungseinsatz ein - Sechs Verletzte

Großeinsatz nordöstlich von Stuttgart: Nach dem Einsturz eines Treppenhauses in Oppenweiler werden mehrere Menschen teils schwer verletzt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist völlig unklar.

06.01.2026

Sinsheim: Auto überschlägt sich auf K4284 - Rettungshubschrauber im Einsatz 
Unfall

Sinsheim: Auto überschlägt sich auf K4284 - Rettungshubschrauber im Einsatz 

Eine Person war nach dem Crash bei Sinsheim im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfallort beordert.

06.08.2025

Auto überschlägt sich mehrmals - Mutter und Kinder verletzt
Blaulichteinsatz

Auto überschlägt sich mehrmals - Mutter und Kinder verletzt

Der Rettungsdienst rückt mit Blaulicht zu einer Bundesstraße im Kreis Biberach aus. Ein Auto liegt halb auf der Leitplanke.

11.05.2025

Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall - zwei Verletzte
Verkehrsunfall

Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall - zwei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der B47 überschlägt sich ein Fahrzeug. Es gibt Verletzte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz.

18.10.2024