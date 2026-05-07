Crash auf der B417 – Autofahrer schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall auf der B417 in Wiesbaden ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr gegeneinander. Eines der Fahrzeuge habe sich dabei überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben.