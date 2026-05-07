Crash auf der B417 – Autofahrer schwer verletzt
Zwei Autos krachen frontal zusammen, eins überschlägt sich. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die Straße ist gesperrt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall auf der B417 in Wiesbaden ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr gegeneinander. Eines der Fahrzeuge habe sich dabei überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben.
Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkw musste verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt.