European Dealer Championship

Croupier-EM: Warum der Deutsche Meister Lampenfieber hat

Heimspiel mit Hochspannung: Croupier Joguncic will bei der Europameisterschaft aufs Treppchen. Warum er dennoch nervös ist.

Joguncic arbeitet als Croupier im Casino Baden-Baden. Foto: Uli Deck/dpa
Joguncic arbeitet als Croupier im Casino Baden-Baden.

Baden-Baden (dpa) - Für Croupier Temin Joguncic im Casino Baden-Baden sind die diesjährigen European Dealer Championship - die Europameisterschaften der Croupiers und Dealer - zwar ein Heimspiel. Weil dadurch aber die Familie sowie viele Freunde und Kollegen zuschauen, steigt bei dem 27-Jährigen die Nervosität: «Jedes Augenpaar mehr ist ein Fünkchen mehr Aufgeregtheit.» Auf der anderen Seite sei es die gewohnte Umgebung samt bekannter Tischhöhen. 

Joguncic hat 2024, 2025 und 2026 die Deutschen Meisterschaften gewonnen und im vergangenen Jahr bei den europäischen Wettbewerben in Roulette und Black Jack den vierten Platz erreicht. Nun würde er gerne unter die besten Drei kommen, sagte der gebürtige Baden-Badener. «Das wäre natürlich ein Traum.» 

Für den Geschäftsführer der Baden-Württembergische Spielbanken, Tobias Wald, gehört Joguncic «zweifelsohne zu den Besten seines Fachs und ist ein professioneller wie charmanter Repräsentant einer ganzen Berufsgruppe».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Thomas Jung wird neuer Rathauschef in Baden-Baden
Oberbürgermeister

Thomas Jung wird neuer Rathauschef in Baden-Baden

Die Stichwahl ist entschieden. Nach langer Vakanz ist der Chefsessel im Rathaus von Baden-Baden wieder besetzt. Wie knapp war das Rennen?

22.03.2026

Karlsruhe/Baden-Baden mit Rekord bei Passagierzahlen
Luftverkehr

Karlsruhe/Baden-Baden mit Rekord bei Passagierzahlen

Mehr Starts, mehr Passagiere: Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden steigen die Zahlen deutlich. Nur bei der Luftfracht gibt es einen kleinen Rückgang.

07.01.2026

Flugverkehr am Baden-Airpark läuft wieder nach Plan
Flugverkehr

Flugverkehr am Baden-Airpark läuft wieder nach Plan

Ein Gasleck brachte den Betrieb am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden durcheinander. Für Reisende läuft es dem Airport zufolge nun wieder normal.

14.05.2025

Freilichtmuseum

Tausende Oldtimer-Fans in Baden-Baden

09.07.2023

Festspiele

Festspielhaus Baden-Baden sucht Ersatz

15.04.2023