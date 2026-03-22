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Thomas Jung wird neuer Rathauschef in Baden-Baden

Die Stichwahl ist entschieden. Nach langer Vakanz ist der Chefsessel im Rathaus von Baden-Baden wieder besetzt. Wie knapp war das Rennen?

Die OB-Wahlen in Baden-Baden entschieden. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die OB-Wahlen in Baden-Baden entschieden. (Archivbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Der Ex-SWR3-Chef und Medienmanager Thomas Jung (parteilos) wird künftig die Geschicke der Stadt Baden-Baden leiten. In einer Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters setzte er sich gegen Lencke Wischhusen (parteilos) durch. Laut vorläufigem Endergebnis entfielen rund 57,3 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Jung, 42,7 Prozent auf Wischhusen. 

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Schon in der ersten Wahlrunde, die zeitgleich mit den Landtagswahlen stattfand, hatte Jung mit 37,0 Prozent vorn gelegen, die Industriekauffrau Wischhusen war auf 31,4 Prozent der Wählerstimmen gekommen. Damit hatte keiner der ursprünglich acht Kandidaten, davon sieben Männer, die absolute Mehrheit erreicht und die Stichwahl wurde nötig. Hier reichte nun die einfache Mehrheit.

Baden-Baden bekommt damit nach langer Hängepartie wieder ein neues Stadtoberhaupt. Der parteilose Amtsvorgänger Dietmar Späth war Ende des Jahres nach langer Krankheit wegen Dienstunfähigkeit aus dem Amt geschieden. Eigentlich hätte seine achtjährige Amtszeit erst 2030 geendet.

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