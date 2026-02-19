Cyberangriff auf Kreis Kassel – Ermittlungen laufen

Kassel (dpa/lhe) - Auf die Abfallentsorgung sowie auf Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Kassel hat es eine Hackerattacke gegeben. Die Einrichtungen seien vor wenigen Tagen Ziel eines kriminellen Cyberangriffs geworden, teilte der Landkreis Kassel mit. Dank funktionsfähiger Datensicherungen und der unmittelbar eingeleiteten Sofortmaßnahmen seien die Online-Systeme der Eigenbetriebe überwiegend wieder einsatzfähig. Sie könnten verlässlich genutzt werden, hieß es.

Aktuelle Einschränkungen gibt es den Angaben zufolge lediglich bei der E-Mail-Kommunikation und der Onlineverfügbarkeit einzelner Kontaktformulare. Alle weiteren Dienstleistungen der betroffenen Eigenbetriebe blieben uneingeschränkt verfügbar, hieß es.

Wohl keine personenbezogenen Daten betroffen

Der Landkreis habe umgehend nach Bekanntwerden des Vorfalls das Hessische Landeskriminalamt informiert und Strafanzeige erstattet, erklärte die Behörde. Zudem sei eine enge Kooperation mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten aufgenommen worden. «Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise darauf, dass personenbezogene Daten von Einzelpersonen von dem Angriff betroffen sind.»