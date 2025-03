Kitas und soziale Dienste von Warnstreiks betroffen

Frankfurt (dpa/lhe) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen setzt die Gewerkschaft Verdi auch in Hessen die Warnstreiks fort. An diesem Freitag sind vor allem Eltern von Kita-Kindern, aber auch Kliniken und soziale Einrichtungen betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen auch in zahlreichen hessischen Regionen zu einem «Streiktag der Frauenberufe» aufgerufen. Landesweit dürften sich mehrere Tausend Beschäftigte beteiligen.