Kliniken und Pflegeheime von Warnstreiks betroffen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen hat an diesem Donnerstag auch Auswirkungen auf zahlreiche Krankenhauspatienten und Bewohner von Pflegeeinrichtungen in Hessen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber in dem Tarifstreit zu erhöhen. Ihren Angaben zufolge sind 18 Kliniken und Pflegeeinrichtungen in die Aktionen einbezogen. Am Freitag werden dann auch Kitas und weitere soziale Einrichtungen in die Warnstreiks einbezogen.