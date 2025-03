Verdi-Warnstreiks in Hessen gehen weiter

Frankfurt (dpa/lhe) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks fort. Laut Verdi-Sprechern wird seit dem Start der Frühschicht am Morgen in Dutzenden Einrichtungen gestreikt, darunter Kitas, Jugend- und Sozialämter ebenso wie Kliniken, Pflege- und soziale Einrichtungen. Die Gewerkschaft erwartet, dass sich landesweit mehrere Tausend Beschäftigte an dem ganztägigen Warnstreik beteiligen.