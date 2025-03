Warnstreik in Krankenhäusern und Pflegeheimen am Donnerstag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In zahlreichen Kliniken und Pflegeheimen in Hessen müssen sich Kranke und Senioren am Donnerstag auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten dieser Institutionen bundesweit zu einem Warnstreiktag auf, um im Tarifstreit mit Bund und Kommunen den Druck zu erhöhen.