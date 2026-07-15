Keine Verletzten

Dachstuhl fängt nach Blitzeinschlag Feuer

In ein Gebäude in Lichtenstein schlägt ein Blitz ein. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Verletzt wurde niemand. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Verletzt wurde niemand. (Symbolbild)

Lichtenstein (dpa/lsw) - In Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) ist im Dachstuhl eines Gebäudes ein Feuer ausgebrochen, nachdem dort ein Blitz eingeschlagen ist. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Augenzeuge nach einem Blitzeinschlag eine Rauchentwicklung bei dem Haus im Ortsteil Unterhausen bemerkt. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen und habe den Brand zügig löschen können. Das Haus ist demnach unbewohnt. Verletzt wurde niemand.

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