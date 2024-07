Blitzeinschlag in Wohnhaus in Diemelstadt - Hoher Schaden

Diemelstadt (dpa/lhe) - Nach einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist es zu einem schweren Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Blitz in der Nacht vermutlich in die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes ein und entfachte ein Feuer.