Dachstuhlbrand führt zu Verkehrschaos in Mannheim
Ein Feuer legt die Rollbühlstraße lahm und sorgt für Chaos im Feierabendverkehr. Wie hoch der Schaden ist und weshalb die Ursache noch unklar bleibt.
Mannheim (dpa/lsw) - Wegen eines Brandes in einem Dachstuhl in Mannheim ist es zu einem Verkehrschaos gekommen. Durch den Einsatz war die vielbefahrene Rollbühlstraße stadtauswärts zeitweise gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Was das Feuer ausgelöst hat, blieb zunächst unklar. Ein Mensch sei leicht verletzt worden.