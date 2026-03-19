Rollbühlstraße

Dachstuhlbrand führt zu Verkehrschaos in Mannheim

Ein Feuer legt die Rollbühlstraße lahm und sorgt für Chaos im Feierabendverkehr. Wie hoch der Schaden ist und weshalb die Ursache noch unklar bleibt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Wegen eines Brandes in einem Dachstuhl in Mannheim ist es zu einem Verkehrschaos gekommen. Durch den Einsatz war die vielbefahrene Rollbühlstraße stadtauswärts zeitweise gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Was das Feuer ausgelöst hat, blieb zunächst unklar. Ein Mensch sei leicht verletzt worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dachstuhlbrand – Haus nicht mehr bewohnbar
Fronreute

Dachstuhlbrand – Haus nicht mehr bewohnbar

Nach einem Dachstuhlbrand ist ein Einfamilienhaus unbewohnbar. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten – was zum Feuer führte, ist noch nicht bekannt.

05.03.2026

Dachstuhlbrand: Feuerwehr evakuiert zwei Wohngebäude
Feuer

Dachstuhlbrand: Feuerwehr evakuiert zwei Wohngebäude

Mitten in der Nacht fängt der Dachstuhl eines Wohngebäudes Feuer. Die Bewohner müssen das Haus verlassen. Doch auch das Nachbargebäude ist betroffen.

02.09.2025

Sechsstelliger Schaden bei Dachstuhlbrand
Brände

Sechsstelliger Schaden bei Dachstuhlbrand

In einem Gebäude im Landkreis Calw brennt ein Dachstuhl. Das Feuer ist bislang nicht gelöscht - der Schaden ist schon jetzt groß.

18.05.2025

Dachstuhlbrand richtet in Mühlheim sechsstelligen Schaden an
Feuer

Dachstuhlbrand richtet in Mühlheim sechsstelligen Schaden an

Am Abend gerät in Mühlheim am Main ein Dachstuhl in Brand. Die Flammen lassen das Zweifamilienhaus unbewohnbar zurück. Die Ermittlungen laufen.

16.11.2024

Bodenseekreis

Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

10.06.2023