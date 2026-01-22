Bild
Hoher Sachschaden

Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus - 500.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer im Kreis Heilbronn blieb es bei hohem Sachschaden – verletzt wurde niemand. Was die Polizei zum Auslöser sagt.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Im Kreis Heilbronn brannte der Dachstuhl eines Hauses. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Im Kreis Heilbronn brannte der Dachstuhl eines Hauses. (Symbolbild)

Nordheim (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand im Kreis Heilbronn ist ein Schaden von 500.000 Euro entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Nordheim aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Auslöser für den Brand sei vermutlich ein technischer Defekt. Den Angaben zufolge war das Gebäude unbewohnt, verletzt wurde niemand.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Geschätzt 500.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand
Feuer in Wohnhaus

Geschätzt 500.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Die Bewohner verlassen das Haus rechtzeitig. Zurückkehren können sie jetzt aber nicht mehr.

25.09.2025

Dachstuhl von Feuer zerstört - Haus nun unbewohnbar
Feuerwehreinsatz

Dachstuhl von Feuer zerstört - Haus nun unbewohnbar

Von der Terrasse aus breiten sich die Flammen bis zum Dachstuhl aus. Es entsteht ein hoher Schaden.

06.07.2025

Feuer in Einfamilienhaus - 150.000 Euro Schaden
Hausbrand

Feuer in Einfamilienhaus - 150.000 Euro Schaden

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Offenbach fängt am frühen Morgen Feuer. Die Löscharbeiten dauern mehrere Stunden.

09.03.2025

Hoher Schaden bei Brand in Fachwerkhaus
Dachstuhl in Flammen

Hoher Schaden bei Brand in Fachwerkhaus

Der Dachstuhl eines Fachwerkhauses steht in Flammen. Das sorgt für einen hohen Schaden - und schwierige Löscharbeiten.

13.01.2025

Sechsstelliger Schaden bei Brand in Einfamilienhaus
Werra-Meißner-Kreis

Sechsstelliger Schaden bei Brand in Einfamilienhaus

Ein Feuer beschädigt ein Einfamilienhaus in Eschwege schwer. Verletzt wird niemand – jedoch entsteht hoher Sachschaden.

11.08.2024