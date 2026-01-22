Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus - 500.000 Euro Schaden
Bei einem Feuer im Kreis Heilbronn blieb es bei hohem Sachschaden – verletzt wurde niemand. Was die Polizei zum Auslöser sagt.
Nordheim (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand im Kreis Heilbronn ist ein Schaden von 500.000 Euro entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Nordheim aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Auslöser für den Brand sei vermutlich ein technischer Defekt. Den Angaben zufolge war das Gebäude unbewohnt, verletzt wurde niemand.