Brände

Dachstuhlbrand in Frankfurt – Verletzter Feuerwehrmann

Rund 120 Einsatzkräfte sind stundenlang im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Auf dem Dach brannte eine Fläche von rund 60 Quadratmetern. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa
Auf dem Dach brannte eine Fläche von rund 60 Quadratmetern. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Bei einem Dachstuhlbrand in Frankfurt ist es zu einem umfangreichen Einsatz der Feuerwehr gekommen. Am Mittwochnachmittag wurde sie zu einem gemeldeten Brand auf einem Gebäude mit Flachdach alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Feuerwehrmann musste während des Einsatzes ambulant behandelt werden. Weitere Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. 

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Fläche von rund 60 Quadratmetern. Um die Flammen gezielt bekämpfen zu können, musste die Dachhaut aufwendig geöffnet werden. Insgesamt waren rund 120 Kräfte der Berufsfeuerwehr Frankfurt sowie der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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