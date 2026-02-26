Dämpfer vor Kellerduell: Werder ohne Offensivprofi Mbangula

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss vor dem Kellerduell gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim einen schwerwiegenden Ausfall hinnehmen. Offensivspieler Samuel Mbangula - Rekordneuzugang im Sommer - fehlt den Grün-Weißen am Samstag (15.30 Uhr/Sky), teilte der abstiegsbedrohte Tabellen-Vorletzte mit.

Der 22 Jahre alte Mbangula hat das Training am Mittwoch vorzeitig verletzungsbedingt abgebrochen. Eine Untersuchung einen Tag später ergab laut Club, dass er sich eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen hatte.

Thioune hofft auf schnelle Rückkehr

«Samuel verfügt über sportliche Qualitäten, auf die wir für die anstehenden Herausforderungen gerne zurückgegriffen hätten. Daher hoffen wir umso mehr, dass er schnellstmöglich wieder für uns auflaufen wird», wurde Werder-Trainer Daniel Thioune zitiert.