Fußball-Bundesliga

Dämpfer vor Kellerduell: Werder ohne Offensivprofi Mbangula

Der nächste Rückschlag für die kriselnden Bremer. Der abstiegsbedrohte Club muss ohne seinen verletzten Offensivspieler Mbangula im Kellerduell gegen Heidenheim antreten.

Eric Smith (r, FC St. Pauli) und Samuel Mbangula (Werder Bremen) kämpfen um den Ball. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Eric Smith (r, FC St. Pauli) und Samuel Mbangula (Werder Bremen) kämpfen um den Ball. (Archivbild)

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss vor dem Kellerduell gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim einen schwerwiegenden Ausfall hinnehmen. Offensivspieler Samuel Mbangula - Rekordneuzugang im Sommer - fehlt den Grün-Weißen am Samstag (15.30 Uhr/Sky), teilte der abstiegsbedrohte Tabellen-Vorletzte mit. 

Der 22 Jahre alte Mbangula hat das Training am Mittwoch vorzeitig verletzungsbedingt abgebrochen. Eine Untersuchung einen Tag später ergab laut Club, dass er sich eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. 

Thioune hofft auf schnelle Rückkehr

«Samuel verfügt über sportliche Qualitäten, auf die wir für die anstehenden Herausforderungen gerne zurückgegriffen hätten. Daher hoffen wir umso mehr, dass er schnellstmöglich wieder für uns auflaufen wird», wurde Werder-Trainer Daniel Thioune zitiert.

Mbangula war im Sommer mit hohen Erwartungen vom italienischen Verein Juventus Turin zu den Bremern gewechselt. Allerdings konnte er diese bisher kaum erfüllen. Unter Thiounes Vorgänger Horst Steffen erlebte der Offensivspieler zwar einen recht ordentlichen Start, doch danach wurde er häufig nur für wenige Minuten eingewechselt. Beim bitteren 1:2 bei St. Pauli spielte er immerhin mal wieder 90 Minuten.

