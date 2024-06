Dänischer Fanmarsch bei EM sorgt für Verkehrschaos

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Marsch der dänischen Fans vor dem Spiel gegen England bei der Fußball-EM hat in der Frankfurter Innenstadt für ein Verkehrschaos gesorgt. Rund 4000 Fans liefen vom Fantreffpunkt an der Alten Oper zum Hauptbahnhof und weiter über die Friedensbrücke, an der auch die Fanzone am Mainufer beginnt. Aufgrund der Massen an Dänen musste zeitweise der Straßenbahnverkehr auf der Strecke pausieren und zahlreiche Autos warten.