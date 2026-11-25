Heimsheim (dpa) - «Papa liest für mich», «Mama liest für mich»: Ein besonderes Projekt ermöglicht Häftlingen, ihren Kindern nicht nur bei Anrufen oder Besuchszeiten, sondern auch über das Vorlesen von Büchern nahe zu sein. Dabei besuchen Teams von Studierenden Gefangene - bisher in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Heimsheim (Enzkreis) sowie in diesem Jahr erstmals auch im Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). Sie zeichnen auf, wie die Häftlinge vorlesen. Die Datei kommt später in die Familie des Kindes, das so die Stimme des Elternteils zu Hause hören kann.

Anfragen anderer Haftanstalten häufen sich

Das Projekt läuft seit zweieinhalb Jahren, initiiert vom Institut für angewandte Kinder- und Jugendmedienforschung (IfaK), das an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) angesiedelt ist. Jedes Semester können sich Studierende dafür melden. «Das ist ein Projekt, das mit am liebsten belegt wird», sagt Katrin Schlör, zuständige Professorin an der HdM. Es häuften sich mittlerweile die Anfragen von anderen Haftanstalten, die Ähnliches aufziehen wollten.

Die Studentinnen und Studenten fahren dafür mitsamt entsprechender Ausrüstung in die JVA. Gefangene können dann ein selbst gewähltes Buch einsprechen. Der Beitrag wird aufgenommen, auf Wunsch mit Musik untermalt und geschnitten. Dann geht er zur Prüfung zurück an die JVA und von dort als Datei an die Familie des Kindes.

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Elternteil in Haft, Familiensystem aus den Fugen

Die Gefangenen, die mit ihren Kindern während der Haftzeit in Kontakt sein und bleiben möchten, macht das Projekt eigenen Worten zufolge dankbar und glücklich - und die Studierenden auch. «Es war schon emotional berührend zu sehen, man hat gemerkt, wie viel für die Väter darin steckt, ihren Kindern vorzulesen», sagt Studentin Tessa Mayer, die in Heimsheim dabei war.

Einige Väter hätten im Vorfeld sogar geübt. «Ich fühle mich gut, dass ich für meine Kinder was machen kann, obwohl ich in der JVA sitze», sagt Häftling Yilmaz.

Wenn ein Elternteil plötzlich nicht mehr da sei, gerate das ganze Familiensystem aus den Fugen, sagt JVA-Sozialarbeiterin Fränze Lindner. Es sei wertvoll, Kinder und die Gefangenen darin zu unterstützen, den Kontakt zueinander zu behalten.