Tischtennis in Frankfurt

Dank an die Fans: Annett Kaufmann siegt bei Heim-Turnier

Annett Kaufmann ist die große Hoffnung des deutschen Tischtennis. Beim internationalen Turnier in Frankfurt gewinnt die 20-Jährige ihr erstes Spiel - und bedankt sich danach beim Publikum.

Annett Kaufmann spielt derzeit beim Tischtennis-Turnier in Frankfurt. (Archivbild) Foto: Manfred Schillings/dpa
Annett Kaufmann spielt derzeit beim Tischtennis-Turnier in Frankfurt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Vize-Europameisterin Annett Kaufmann hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main das Achtelfinale erreicht. Zweieinhalb Wochen nach ihrem Finaleinzug bei der EM gewann die 20-Jährige in 3:1 Sätzen gegen Doo Hoi Kem aus Hongkong.

«Es war nicht leicht. Aber ich bin happy, dass ich im Kopf stark genug war, um vor allem den engen dritten Satz zu holen», sagte Kaufmann und wandte sich auch noch an die Zuschauer in der Süwag Energie Arena: «Ohne euren Support hätte ich das Spiel hier heute nicht gewinnen können.»

Das WTT Champions ist das einzige internationale Spitzenturnier in Deutschland. Von den aktuell zehn besten Spielerinnen der Weltrangliste sind in Frankfurt acht dabei.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tränen statt Titel: Kaufmann verliert EM-Finale
Tischtennis

Tränen statt Titel: Kaufmann verliert EM-Finale

Es war ganz knapp. Bei der Tischtennis-EM kommt Annett Kaufmann bis ins Endspiel - und verliert erst im entscheidenden siebten Satz. Ihr Aufstieg geht dennoch weiter.

18.10.2026

Sieg im deutschen Duell: Kaufmann erreicht EM-Halbfinale
Tischtennis

Sieg im deutschen Duell: Kaufmann erreicht EM-Halbfinale

Junioren-Weltmeisterin ist Annett Kaufmann im Tischtennis bereits. Jetzt fehlen ihr nur noch zwei Siege zum ersten EM-Titel bei den Frauen. Auch eine Teamkollegin kann sie in Slowenien nicht stoppen.

17.10.2026

Hass im Netz: Tischtennis-Star Annett Kaufmann erhält Morddrohung
Im Gespräch

Hass im Netz: Tischtennis-Star Annett Kaufmann erhält Morddrohung

Deutschlands Sport-Hoffnung geht an die Öffentlichkeit und erfährt viele positive Rückmeldungen. Die 19-jährige Junioren-Weltmeisterin nimmt Hass nicht hin.

02.04.2026

Kaufmann jubelt: Zehnter EM-Titel für Tischtennis-Team
Tischtennis-EM

Kaufmann jubelt: Zehnter EM-Titel für Tischtennis-Team

Die deutschen Frauen sind bei der Tischtennis-Team-EM zum Rekordtitel gestürmt. Auch im Finale gegen Rumänien gab es ein 3:0. Bei den Deutschen dreht sich mittlerweile alles um eine Spielerin.

19.10.2025

Olympia in Paris

Tränen und Trost: Tischtennis-Frauen verlieren Bronze-Duell

Mit dem Duell um Bronze haben die deutschen Tischtennis-Spielerinnen mehr als erwartet erreicht. Im Kampf um den dritten Platz ist Südkorea aber zu stark. Das nimmt vor allem eine besonders mit.

10.08.2024