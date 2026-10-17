Tischtennis

Sieg im deutschen Duell: Kaufmann erreicht EM-Halbfinale

Junioren-Weltmeisterin ist Annett Kaufmann bereits. Jetzt fehlen ihr nur noch zwei Siege zum ersten EM-Titel bei den Frauen im Tischtennis. Auch eine Teamkollegin kann sie in Slowenien nicht stoppen.

Deutschlands Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann. Foto: Manfred Schillings/dpa
Deutschlands Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann.

Ljubljana (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das Einzel-Halbfinale einer Europameisterschaft bei den Frauen erreicht. Die 20 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin gewann in Ljubljana das deutsche Viertelfinal-Duell mit ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Ying Han in 3:0 Sätzen.

Gegen die 23 Jahre ältere Han (43) verlief nur der erste Satz ausgeglichen (12:10). Danach setzte sich Kaufmann mit 11:8 und 11:4 durch.

Durch diesen Erfolg hat Kaufmann ihre zweite Medaille bei dieser EM nach dem Doppel-Wettbewerb, wo es Bronze gab, bereits sicher. Anders als bei Olympischen Spielen wird der dritte Platz nach den Halbfinals am Sonntag nicht extra ausgespielt. Stattdessen erhalten beide Halbfinal-Verliererinnen eine Bronzemedaille. Im Finale am Sonntagabend geht es dann um Gold und Silber.

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