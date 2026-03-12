Enthemmung in sozialen Medien

Tischtennis-Star Kaufmann erhielt Morddrohungen im Internet

Hasskommentare, Drohungen, Sexismus: Immer mehr Sportlerinnen und Sportler berichten von Enthemmungen in sozialen Medien. Ein Olympia-Star erzählt nun von einem besonders drastischen Fall.

Tischtennis-Star Annett Kaufmann. Foto: Manfred Schillings/dpa
Tischtennis-Star Annett Kaufmann.

Stuttgart (dpa) - Der deutsche Tischtennis-Star Annett Kaufmann hat öffentlich von Morddrohungen gegen sie in den sozialen Netzwerken berichtet. «Es wurde genau geschildert, wie ich umgebracht werden soll», sagte die 19 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin und Mannschafts-Europameisterin in einem Talkformat der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Als Reaktion darauf habe sie die Absender blockiert und bei der Internet-Plattform gemeldet. «Seither ist das nicht mehr passiert», sagte Kaufmann, die seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris das bekannteste Gesicht der deutschen Tischtennis-Frauen ist.

«Es wird schlimmer und schlimmer»

Von der Zunahme von Hasskommentaren und «Psychoterror» in den sozialen Medien hatte zuletzt bei den Olympischen Winterspielen auch die Biathletin Franziska Preuß erzählt. Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda machte im vergangenen Jahr öffentlich, wie er im Netz von Online-Wettern beschimpft wurde, die zuvor Geld auf die Ergebnisse seiner Spiele gesetzt hatten.

«Es wird schlimmer und schlimmer», sagte Kaufmann. «Vor allem Frauen bekommen unsägliche Nachrichten, die sich auf Äußerlichkeiten beziehen. Auch ich erhalte, neben anderen Hassbotschaften, viele extrem sexistische Kommentare. Es gibt zwar auch viele Fans, die mich in den sozialen Medien verteidigen – trotzdem ist nicht ohne, was man da aushalten muss.»

Die aus Bietigheim in der Nähe von Stuttgart stammende Athletin hat sich nach eigenen Angaben bewusst dazu entschieden, sich zu diesem Thema öffentlich zu äußern. «Hass bleibt Hass. Das darf nicht einfach hingenommen und akzeptiert werden», sagte Kaufmann.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kaufmann jubelt: Zehnter EM-Titel für Tischtennis-Team
Tischtennis-EM

Kaufmann jubelt: Zehnter EM-Titel für Tischtennis-Team

Die deutschen Frauen sind bei der Tischtennis-Team-EM zum Rekordtitel gestürmt. Auch im Finale gegen Rumänien gab es ein 3:0. Bei den Deutschen dreht sich mittlerweile alles um eine Spielerin.

19.10.2025

VfB-Coach Hoeneß zu Hass im Netz: «Absolute Schattenseiten»
Soziale Medien

VfB-Coach Hoeneß zu Hass im Netz: «Absolute Schattenseiten»

Trainer Sebastian Hoeneß kann Hasskommentare im Internet gegen seine Spieler nicht nachvollziehen.

02.05.2025

Umfrage: Mehrheit wünscht sich Kontrolle in sozialen Medien
Gewalt im Internet

Umfrage: Mehrheit wünscht sich Kontrolle in sozialen Medien

Nahezu kontrollfrei posten, was man auch möchte: Soziale Medien wie Elon Musks X gehen in diese Richtung. Einer lauten Minderheit gefällt das offenbar. Der Mehrheit aber nicht, wie eine Umfrage zeigt.

11.02.2025

Weinheim: Morddrohungen und Hassbotschaften nach "Rock gegen rechts"
Weinheim

Weinheim: Morddrohungen und Hassbotschaften nach "Rock gegen rechts"

Die Stadt muss nach einem Musikfestival einen Facebook-Post offline nehmen. Die Kommentare seien nicht mehr zu kontrollieren gewesen.

02.07.2024

Schlimme Beleidigungen

Hasskommentare gegen Stürmer Berg trüben Schweden-Freude

Keine Geschichten über Freude in der Kabine und beim Frühstück. Sondern darüber, was sich in sozialen Netzwerken abspielt. Diesmal trifft es Marcus Berg aus der schwedischen Nationalmannschaft.

15.06.2021