DFB-Pokal

«Danke Pep»: Warum Kompany Lehrmeister Guardiola würdigt

Startrainer Guardiola verlässt Manchester City nach zehn Jahren. Bayern-Coach Kompany war einst sein Spieler und sagt: «Trainer zu werden, habe ich den Jahren mit Pep zu verdanken.»

Vincent Kompany (l) war Pep Guardiolas Kapitän bei Manchester City. (Archivbild) Foto: Martin Rickett/Press Association/dpa
Vincent Kompany (l) war Pep Guardiolas Kapitän bei Manchester City. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Bayern-Coach Vincent Kompany hat seinen Ex-Chef Pep Guardiola anlässlich des Abschieds bei Manchester City als maßgebliche Inspiration für seine eigene Karriere als Fußball-Trainer bezeichnet. «Ich habe meine eigene Persönlichkeit, meinen eigenen Charakter. Aber das Vertrauen und den Glauben, dass ich Trainer werden könnte, habe ich Pep zu verdanken. So groß war sein Einfluss», sagte Kompany am Tag vor dem DFB-Pokalfinale mit dem FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart in Berlin.

Star-Trainer Guardiola verlässt den Premier-League-Verein nach dieser Saison nach zehn Jahren. Der 55-Jährige verkündete vor dem letzten Ligaspiel gegen Aston Villa seinen vorzeitigen Rücktritt. Von 2016 bis 2019 war Kompany beim englischen Topclub Verteidiger und auch Kapitän unter Guardiola gewesen.

Vincent Kompany spricht vor dem Pokalfinale in Berlin auch über Pep Guardiola. Foto: Soeren Stache/dpa
Vincent Kompany spricht vor dem Pokalfinale in Berlin auch über Pep Guardiola.

«Ich war nicht der Spieler in der Kabine, der vielleicht sein bester Freund war. Aber ich habe unglaublich geglaubt an seine Führungsart», erzählte Kompany: Es werde viel zu viel über Taktik oder Technik gesprochen im Fußball, sagte der 40 Jahre alte Belgier. 

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«Es geht um diesen Willen, alles zu gewinnen»

Doch Guardiola habe als Trainer etwas anderes noch mehr ausgezeichnet. «Es geht einfach um diesen Willen, alles zu gewinnen. Egal, was es ist. Deswegen war es für mich ein Geschenk, dass ich mit ihm arbeiten durfte. Ich weiß, dass ich diesen Hunger, Trainer zu werden, den Jahren mit Pep zu verdanken habe.» 

Guardiola gewann mit City etliche Titel, darunter die Champions League sowie sechs Meisterschaften in England und dreimal den englischen Pokal. Sein Nachfolger soll der Italiener Enzo Maresca werden, der einst sein Co-Trainer in Manchester war und danach mit dem FC Chelsea die Club-WM gewann.

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