Darmstadt 98 bei RB Leipzig klarer Außenseiter

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 geht als klarer Außenseiter in das erste Bundesliga-Gastspiel nach dem 0:6-Debakel gegen Augsburg. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist das Team von Trainer Torsten Lieberknecht beim letztjährigen Pokalsieger RB Leipzig gefordert. Während Leipzig zuletzt eine starke Leistung gegen Real Madrid bot, ist der Aufsteiger aus Hessen Tabellenletzter und muss den direkten Abstieg in die 2. Bundesliga fürchten. Matthias Bader, Fabian Holland und Fabian Nürnberger stehen Darmstadt nicht zur Verfügung. Die Lilien haben in dieser Saison nur eins von elf Auswärtsspielen gewonnen.