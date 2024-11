Darmstadt 98 besiegt auch Hertha BSC

Berlin (dpa) - Mit einem Turban am Kopf hat Torjäger Isac Lidberg die Siegesserie von SV Darmstadt 98 verlängert und der personell arg gebeutelten Hertha in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag verpasst. Durch den 3:1 (1:1)-Erfolg über die Berliner sind die Hessen seit jetzt fünf Spielen unbesiegt. Die Hauptstädter verlieren zunehmend den Anschluss an die Aufstiegsplätze.