Darmstadt will Siegesserie gegen Hertha ausbauen

Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 will seine Siegesserie ausbauen. Den eingeschlagenen Weg soll daher am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auch nicht Hertha BSC aus Berlin stoppen. Doch für Darmstadts Coach Florian Kohfeldt birgt die Partie gegen den früheren Bundesligisten einige Unwägbarkeiten. Aufgrund der Personalsituation in Berlin gebe es viel Ungewissheit. «Da können wir uns alles vorstellen. Viererkette, Dreierkette, Doppelsechs oder nur ein Sechser», sagte der 42-Jährige.