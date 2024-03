Darmstadt 98 droht 20. siegloses Spiel in Serie

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 will am Sonntag in der Fußball-Bundesliga seine 20. sieglose Partie in Serie verhindern. Der Tabellenletzte tritt um 19.30 Uhr (DAZN) beim VfL Bochum an. Nur zwei Siege stehen bei den Lilien nach 26 Spieltagen zu Buche. Vom Relegationsplatz mit dem FSV Mainz 05 trennen sie sechs Punkte. Dennoch sagte Trainer Torsten Lieberknecht: «Insgesamt gehen wir positiv und optimistisch in die nächsten Wochen.» Der 50-Jährige steht vor seinem 100. Pflichtspiel als Chefcoach des Aufsteigers.