Darmstadts Lieberknecht: «Wahnsinns-Partie» in Mainz

Darmstadt (dpa/lhe) - Ausgerechnet vor dem so wichtigen Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 bangt der SV Darmstadt 98 um den Einsatz von Tim Skarke. Den 27-Jährigen - mit acht Treffern erfolgreichster Torjäger des Tabellenletzten - plagen muskuläre Probleme im Oberschenkel. «Es wird ein Wettlauf mit der Zeit», sagte Trainer Torsten Lieberknecht vor der Partie beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

«Es ist eine Wahnsinns-Partie, weil wir so ein Spiel mit 14 Punkten überhaupt noch spielen dürfen», sagte Lieberknecht am Donnerstag. Er wisse, «wie gierig die Mannschaft darauf ist, die drei Punkte zu holen.» Das «sensationelle Comeback» beim 2:2 am vergangenen Wochenende in Bochum habe gezeigt, «dass wir massiv für unseren Traum leben, in die Relegation zu kommen. Die Relegation ist und bleibt unsere Meisterschaft.»