Darmstadt 98 mit Rückkehrer Lieberknecht in Freiburg

Darmstadt (dpe/lhe) - Mit einem erleichterten Torsten Lieberknecht auf der Trainerbank geht der SV Darmstadt 98 in die Bundesliga-Partie beim SC Freiburg. Der 50-Jährige fehlte zuletzt beim 0:0 gegen den FSV Mainz 05, weil seine Frau Simone einen Schlaganfall erlitten hatte. «Sie erholt sich gut und wir arbeiten weiterhin daran, dass es noch besser wird. Was stark geholfen hat, war die große Anteilnahme. Wir haben viele Zuschriften bekommen und es war hilfreich zu sehen, wer in solchen Momenten an uns denkt», sagte Lieberknecht, der seit einigen Tagen wieder mit der Mannschaft trainiert, am Donnerstag.