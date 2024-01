Darmstadt 98 holt Ex-Bochumer Gerrit Holtmann

Darmstadt (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat sich mit Offensivspieler Gerrit Holtmann verstärkt. Der 28-Jährige war zuletzt vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Bochum an den türkischen Erstligisten Antalyaspor ausgeliehen und kommt nach Angaben der Lilien vom Sonntag ebenfalls auf Leihbasis bis zum Saisonende.

Das Tabellen-Schlusslicht aus Südhessen hatte am Freitag bereits Julian Justvan von der TSG 1889 Hoffenheim ausgeliehen, der beim 2:2 am Samstag gegen Eintracht Frankfurt prompt in der Startelf stand und ein Tor erzielte.