Darmstadt 98 kämpft weiter gegen Strafen bei Pyrotechnik

Frankfurt/Main (dpa) - Der SV Darmstadt 98 will in eine neue Grundsatzdebatte bei Strafen für Pyrotechnik anstoßen, ist aber erst einmal mit einem Einspruch vor dem DFB-Sportgericht gescheitert. Das Gremium entschied in einer mündlichen Verhandlung, dass die Geldstrafe in Höhe von 43.000 Euro wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger bestehen bleibt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag in Frankfurt/Main mit. Der südhessische Bundesligist lässt aber nicht locker.