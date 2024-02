Darmstadt 98 fordert Reform des DFB-Strafenkatalogs

Darmstadt (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 hat aus grundsätzlichen Erwägungen Einspruch gegen eine vom Deutschen Fußball-Bund wegen des Einsatzes von Pyrotechnik verhängte Geldstrafe in Höhe von 43.000 Euro eingelegt und in diesem Zuge eine Reform des Strafenkataloges gefordert. Dieser sei «in seiner jetzigen Form nicht zielführend», teilte der Verein am Mittwoch mit und plädierte dafür, «dass dieses vielschichtige Thema in all seinen Facetten neu betrachtet werden muss».