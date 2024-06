Polizei warnt EM-Fans vor Gefahren von Pyrotechnik

Beim Abbrennen von Pyrotechnik wie Leuchtfackeln wurden am Donnerstag neben dänischen und englischen auch serbische Fußballfans beobachtet - sowohl auf öffentlichen Plätzen und Straßen in Frankfurt als auch in der Fanzone am Main. Feiern sei okay, appellierte die Polizei an die Fans, Pyro hingegen nicht.