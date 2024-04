Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Ersatztorwart Alexander Brunst um drei Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert. Das teilte der Club am Freitag mit. Der 28-Jährige kam 2022 vom dänischen Club Velje BK zu den Hessen, für die er bisher vier Pflichtspiele bestritt. In dieser Saison kam er lediglich im Auswärtsspiel beim SC Freiburg zum Einsatz.