Darmstadt 98 weiter auf Stürmersuche

Oliva Nova (dpa/lhe) - Trotz der 1:2-Niederlage im Testspiel gegen Holstein Kiel hat Trainer Torsten Lieberknecht zum Abschluss des Trainingslagers von Darmstadt 98 ein positives Fazit gezogen. «Mit dem Testspiel haben wir eine Trainingswoche beendet, in der sich jeder sehr engagiert gezeigt hat. Wir hatten eine ordentliche Belastung», sagte Lieberknecht zur Vorbereitung auf die Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga. Die Hessen reisten am Sonntag aus Spanien zurück in die Heimat. Am Samstag empfängt der Tabellenletzte Borussia Dortmund zum letzten Hinrundenspiel.