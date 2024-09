Darmstadt 98 will gegen Magdeburg zweiten Sieg

Darmstadt (dpa/lhe) - Florian Kohfeldt peilt mit dem SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Magdeburg den zweiten Saisonsieg an. «Wir haben die klare Absicht, einen Heimsieg zu holen», sagte der Coach vor der Zweitligapartie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg. «Der Sieg auf Schalke hat uns eine Brücke in die Saison gebaut. Nun müssen wir über sie drüber gehen. Der Sieg sollte uns Selbstvertrauen geben.» Beim FC Schalke 04 hatten die Darmstädter zuletzt nach einem 0:3-Rückstand noch spektakulär 5:3 gewonnen.