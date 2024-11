Darmstadt 98 will gegen Münster im Flutlicht glänzen

Darmstadt (dpa/lhe) - Pünktlich zur Adventszeit will der SV Darmstadt 98 die besondere Abend-Atmosphäre am Böllenfalltor genießen und seine Erfolgsserie ausbauen. So ein Flutlichtspiel sei per se etwas, worauf man Bock haben sollte, denn das Band zwischen Mannschaft und Fans sei total da. «Und am Samstagabend kann es im Flutlicht nochmal besonders glänzen», sagte Coach Florian Kohfeldt vor der Zweitliga-Partie gegen Preußen Münster (20.30 Uhr/Sky).