Darmstadt 98 will Klassenerhalt perfekt machen

Darmstadt (dpa/lhe) - Die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt will der SV Darmstadt 98 am viertletzten Spieltag beseitigen. Ausgerechnet bei Preußen Münster, das zehn Punkte hinter den Lilien auf dem Relegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga liegt, bietet sich den Südhessen dazu die Chance.