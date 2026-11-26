Darmstadt (dpa/lhe) - Vor dem Zweitligaspiel von Darmstadt 98 beim VfL Bochum ist Florian Kohfeldt als Psychologe gefragt. Denn es soll endlich auch am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) mal wieder mit einem Liga-Sieg in der Fremde klappen. Der letzte gelang am 8. November 2025 in Hannover. In der aktuellen Saison stehen fünf Niederlagen zu Buche. Einzig im Pokal konnten die Lilien gewinnen - beim Bundesligisten SV Elversberg.

«Wir wissen natürlich auch, dass wir seit einem Jahr in der Liga auswärts nicht mehr gewonnen haben. Mit diesem Thema hat sich die Mannschaft auch intern auseinandergesetzt», sagte der Darmstadt-Coach. Und auch das Trainerteam habe sich damit beschäftigt und auch die psychologische Seite in den Blick genommen. «Am Ende bleibt es immer ein Fußballspiel, egal, ob du in Bochum oder hier spielst», sagte der 44-Jährige.

Man sei sich aber der Situation bewusst und habe verschiedene Ansatzpunkte gewählt. «Entscheidend ist letztlich, dass wir die Inhalte auf den Platz bringen, um in der Lage zu sein, ein Auswärtsspiel zu gewinnen», sagte er.