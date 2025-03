Darmstadt: Sieg in Ulm als Schritt zum Liga-Verbleib

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einem Sieg beim SSV Ulm 1846 will der SV Darmstadt 98 die Weichen für den endgültigen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga stellen. «Wir könnten einen großen, noch keinen entscheidenden Schritt machen, um dann endgültig für die 2. Liga planen zu können», sagte Coach Florian Kohfeldt vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky).