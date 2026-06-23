2. Bundesliga

Darmstadt holt belgischen U21-Nationalspieler

Nicolas Verkooijen kommt aus Eindhoven nach Darmstadt. Was sich der 19-jährige Belgier von seinem Wechsel in die 2. Bundesliga erhofft.

Darmstadt 98 hat den belgischen U21-Nationalspieler Nicolas Verkooijen verpflichtet. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Darmstadt 98 hat den belgischen U21-Nationalspieler Nicolas Verkooijen verpflichtet. (Archivbild)

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den belgischen U21-Nationalspieler Nicolas Verkooijen verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ans Böllenfalltor. Beim Meister spielte er für sämtliche Jugendteams, ehe er in die zweite Mannschaft aufstieg. Für das Meister-Team kam Verkooijen zu fünf Pflichtspieleinsätzen. 

«Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit, wenn sich ein vielversprechendes Talent wie Nicolas trotz diverser Angebote für die Lilien entscheidet», sagte Darmstadt Sportdirektor Paul Fernie laut Mitteilung. «Er ist sehr laufstark, hat eine hohe Intensität, bewegt sich gut in den Räumen und ist jemand, der permanent den Ball haben möchte.»

Der junge Belgier freut sich auf seine neue Aufgabe: «Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass sich Spieler bei Darmstadt 98 weiterentwickeln können. Ich habe mich bewusst für den Schritt zu den Lilien und in die 2. Bundesliga entschieden, weil ich glaube, dass es das optimale Umfeld ist, um als Fußballer und als Mensch zu reifen.»

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