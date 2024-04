Darmstadt holt Stürmer Lakenmacher von 1860 München

Der Angreifer war im Sommer 2022 vom TSV Havelse nach München gewechselt. Insgesamt bestritt er bisher 101 Drittliga-Einsätze, in denen er 17 Tore erzielte. «Fynn ist ein für sein Team hart arbeitender, physisch sehr präsenter und entwicklungsfähiger Stürmer. Wir hoffen, dass er sich schnell an die höhere Spielklasse gewöhnt und dadurch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geht», sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht über den Neuzugang.