Darmstadt in Magdeburg ohne Hornby - Corredor zurück
Fraser Hornby fehlt weiterhin. Dafür kehrt in Kilian Corredor ein wichtiger Offensivspieler bei Darmstadt zurück.
Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 muss auch in Magdeburg auf Fraser Hornby verzichten, dafür könnte Kilian Corredor sein Comeback nach langwieriger Hüftverletzung feiern. Auch nach sechs Wochen Urlaub könne Corredor sofort 90 Minuten spielen, betonte Coach Florian Kohfeldt vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FCM. «Ich bin mir sicher, dass er ein Kaderkandidat ist.» Hornby hingegen soll erst in der nächsten Woche zurückkehren.
Iin der Abwehr hat Kohfeldt wieder ein paar Optionen mehr. Der zuletzt Rot gesperrte Patric Pfeiffer ist zurück und wird aller Voraussicht nach seinen angestammten Platz in der Innendeckung einnehmen. Fabian Nürnberger konnte ebenfalls die Woche voll trainieren und wird im Kader stehen. Zudem steht die Rückkehr von Matthias Bader nach überstandenem Innenbandriss bevor. «Ich würde ihn sehr gerne mitnehmen, aber werde auch seine Perspektive für die nächsten Wochen mit einbeziehen», sagte Kohfeldt.
Der 43-Jährige betonte, großen Respekt vor dem Tabellenschlusslicht zu haben. «Alleine schon, weil ich noch nie ein Spiel gegen Magdeburg gewonnen habe», sagte Kohfeldt. Die sei aber nicht der einzige Grund. «Rein von der fußballerischen Grundqualität ist das eine Top-8-Mannschaft. Deshalb sind wir sehr gewarnt, zumal wir auswärts auch nicht ganz so stark sind wie zu Hause», betonte Kohfeldt.