Darmstadt landet Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Darmstadt (dpa) - Darmstadt 98 hat drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gesammelt. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich im Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC verdient mit 3:0 (1:0) durch und rückte in der Tabelle mit 31 Punkten vorübergehend auf Rang zwölf vor. Vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Isac Lidberg (10. Minute), Killian Corredor (73.) und Merveille Papela (79.) die Tore für die Hessen.