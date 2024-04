Darmstadt muss punkten und auf Patzer hoffen

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 steht am 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga erneut mit dem Rücken zur Wand. Die Hessen müssen im Heimspiel am heutigen Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim zwingend punkten, um die theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Mit einer Niederlage wären die Lilien definitiv abgestiegen. Darüber hinaus müssen die Darmstädter darauf hoffen, dass in den Sonntagsspielen zuvor der 1. FC Union Berlin bei Borussia Mönchengladbach verliert oder der FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln patzt.