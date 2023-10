Darmstadt-Profi Gjasula bedauert geteilten Instagram-Post

Darmstadt (dpa) - Fußballprofi Klaus Gjasula von Bundesligist SV Darmstadt 98 hat einen bei Instagram geteilten Anti-Israel-Post öffentlich bedauert. «Ich habe ein Bild geteilt, auf dem Kinder in Engelsflügeln aufsteigen und diese Zeichnung mit drei Friedenstauben-Emojis versehen. Diese Zeichnung symbolisiert genau meine Gedanken, die ich zurzeit in mir trage: Ich trauere mit den vielen unschuldigen Kindern, die nichts können für die schon seit vielen Jahrzehnten politischen Spannungen im Nahen Osten. Den dahinter befindlichen Text habe ich überhaupt nicht gelesen, was mir im Nachhinein total leid tut», sagte Gjasula der «Bild» (Dienstag) über den Post, den er als Story geteilt hatte.