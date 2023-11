Darmstadt über Punktgewinn bei Freiburg «sehr stolz»

Freiburg (dpa) - Aufsteiger SV Darmstadt 98 schöpft aus dem Unentschieden bei Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Fußball-Bundesliga. «Hier einen Punkt zu holen, das muss man erst einmal schaffen», sagte Kapitän Fabian Holland nach dem 1:1 (1:1) am Samstag. «Darauf sind wir sehr stolz und können darauf aufbauen. Wir wissen aber auch, was auf uns zukommt. Wir müssen weiter Gas geben.»