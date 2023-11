Darmstadt und Mainz spielen um Punkte im Bundesliga-Keller

Darmstadt (dpa) - Im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga kämpfen Aufsteiger SV Darmstadt 98 und der FSV Mainz 05 um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen am Böllenfalltor vor allem die Trainer im Fokus. Ovid Hajou vertritt bei den Hessen Torsten Lieberknecht, der aus persönlichen Gründen nicht dabei ist. Auf Seiten der Mainzer sitzt gut eine Woche nach dem Abgang von Bo Svensson erneut Jan Siewert auf der Bank. Siewert ist offiziell Interimscoach, könnte bei den 05ern aber auch dauerhaft übernehmen. Mit einem Sieg würde Mainz den Rivalen aus Darmstadt in der Tabelle überholen.