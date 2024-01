Darmstadt vor Spiel gegen BVB mit Personalsorgen

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 geht heute mit einigen Personalsorgen in die letzte Hinrundenpartie der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Beim hessischen Tabellenletzten fallen definitiv Fraser Hornby, Braydon Manu, Aaron Seydel, Fabian Nürnberger, Mathias Honsak und Marvin Mehlem aus. Zudem fehlt es Oscar Vilhelmsson und Christoph Zimmermann nach Verletzungen noch an Fitness. Beide Clubs hatten vor der Winterpause eine Durststrecke, was Erfolge angeht. Die Darmstädter konnten keines der letzten neun Bundesliga-Spiele gewinnen, während der BVB in den vergangenen acht Partien nur einen Sieg verbuchen konnte.