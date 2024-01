Coach Lieberknecht fordert: «Totale Hingabe zeigen»

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Rolle als Gastgeber des «Topspiels» am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstagabend ist für Aufsteiger SV Darmstadt 98 ungewohnt. «Wir spielen gegen Borussia Dortmund, das alleine ist schon fantastisch», meinte Trainer Torsten Lieberknecht vor der Flutlichtpartie gegen den Tabellenfünften. «Wir definieren uns nicht über Superlative oder vergleichen uns mit dem BVB. Wir sind Darmstadt 98 und so treten wir auch an. Wir brauchen totale Hingabe.»